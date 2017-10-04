مقدمة النشرة المسائية

من المفترض ان تكون طائرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد حطت في هذه الاثناء في مطار موسكو في زيارةٍ تستمرُ عدةَ ايام ووصُفت بانها ستكون تاريخية نظرا لطبيعةِ الملفات المطروحة للنقاش؛ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن طهران التي يزورها اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الايراني حسن روحاني معارضتهما استفتاء اكراد العراق.

اما في لبنان فان التشكيلات القضائية التي شملت 520 قاضيا سلكت طريقها بعدما تسلمها وزير العدل من مجلس القضاء الاعلى لدراستها ومن ثم احالتها الى رئاسة مجلس الوزراء وهي التشكيلات التي تحصل منذ تسع سنوات.

وبالانتظار فان مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية الاثنين المقبل يدرس خلالها مشاريع القوانين المتعلقة بالسلسلة وتمويلها التي احالتها الحكومة وهي التي تجتمع قبل ظهر بعد غد الجمعة في السراي الكبير.

بالتوازي وفيما واصلت الهيئات الاقتصادية تحركها باتجاه المسؤولين مقدمة ملاحظاتها على مشروع الضرائب هدد الاتحاد العمالي العام بالاضراب اذا لمس اي شائبة في قانون الضرائب او تطيير السلسلة.