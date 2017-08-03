مقدمة النشرة المسائية

15 مليون دولار لأهالي عرسال و15 مليون دولار للقرى المجاورة، لمساعدة أهالي المنطقة على استعادة عافيتهم الاجتماعية والاقتصادية، بند أقرّه مجلس الوزراء، نتيجة إصرار رئيس المجلس سعد الحريري على الانتقال بملفّ هذه البلدة المتعبة من الحضيض الأمني إلى الازدهار الجدّي.

ومن جرود عرسال يُنتظر إتمامُ صفقةِ التبادل بين حزب الله وجبهة النصرة، التي يفترض أن تنتهي خلال ساعات، لتطويَ مرحلة مرّة من تاريخ الحدود الشرقية.

يأتي ذلك في حين يتحضر الجيش اللبناني لبدء معركة تطهير بقية جرود راس بعلبك والقاع من بقايا تنظيم داعش، على وقع المدفعية الشرعية للجيش اللبناني، التي بدأت تدكّ التلال حيث يتمركز الإرهابيون.