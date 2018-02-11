مقتل 71 شخصا في تحطم طائرة ركاب روسية

قتل 71 شخصاً في تحطم طائرة ركاب روسية، في موسكو يوم الأحد، بعد أقل من عشر دقائق من إقلاعها.

وأوضحت وكالات الأنباء الروسية أنّ طائرة الـ”أنتونوف إيه.إن-148″، التي تشغلها شركة “ساراتوف” الروسية، اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو بموسكو.

وأفاد مصدر في وزارة الطوارئ الروسية أنّ “الطائرة المنكوبة تم العثور عليها من الجو، وسقطت في حقل بالقرب من مدينة رامينسكويي”.

وذكرت وكالة “تاس” أنّ الطائرة “كانت تقل 65 راكباً بالإضافة إلى طاقم مكون من ستة أشخاص”.

Самолет АН-148, вылетевший из Домодедово в Орск, потерпел крушение. На борту было 65 пассажиров и экипаж.

Первые кадры с места крушения. pic.twitter.com/8qYGyohNq5 — Двач (@ru2ch) February 11, 2018

ولم يتضح سبب تحطم الطائرة بعد، فيما ذكرت وكالة “إنترفاكس” أنّ وزارة النقل الروسية “تبحث عدداً من الأسباب المحتملة بما في ذلك الأحوال الجوية وخطأ الطيار”.