ووفق المصدر، فإن الميليشيات حاولت شن هجوم لفك الحصار المفروض على عناصرها داخل مدينة ميدي، إلا أن الجيش اليمني وبإسناد من مقاتلات التحالف كسر هذه الهجوم، وأجبر الحوثيين على التراجع بعد تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

المصدر: العربية