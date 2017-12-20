مقتل 5 مسلحين وضابط في اشتباكات بمحيط مطار العريش

قالت مصادر أمنية، الأربعاء، أن 5 مسلحين قتلوا خلال اشتباكات عنيفة جرت بمحيط مطار العريش في محافظة شمال سيناء، في إطار حملة عسكرية لملاحقة منفذي هجوم بقذيفة على المطار يوم الثلاثاء.

وذكرت المصادر أنه أثناء توغل القوات بمنطقة مزارع الزيتون المجاورة لمطار العريش الدولي وقع انفجار في مدرعة أدي لمقتل أحد الضباط، تلته اشتباكات عنيفة.

وأضافت المصادر أن الحملة الأمنية لا تزال متواصلة لملاحقة العناصر الإرهابية.

وكان الجيش قد أعلن، الثلاثاء، عن مقتل ضابط وإصابة اثنين آخرين جراء استهداف مطار العريش بقذيفة أثناء تفقد وزيري الدفاع والداخلية الأوضاع الأمنية في المدينة.