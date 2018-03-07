مقتل 45 مدنيا في الغوطة.. ومجلس الأمن يدعو لتنفيذ وقف إطلاق النار

قتل 45 مدنياً على الأقل، الأربعاء، معظمهم جراء غارات روسية استهدفت بلدات عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن “45 مدنياً بينهم أربعة أطفال قتلوا، الأربعاء، معظمهم جراء غارات روسية استهدفت بالتحديد بلدة حمورية” بعد حصيلة أولية أفادت بمقتل 18 مدنياً.

وأضاف المصدر أن قوات النظام السوري استعادت السيطرة على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية المحاصرة.

وأفاد المرصد عن مقتل 800 مدني خلال أكثر من أسبوعين من حملة القصف العنيف التي تشنها قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة، معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق.

مجلس الأمن يدعو لتنفيذ وقف إطلاق النار

دعا مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في أنحاء سوريا، وعبّر عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في البلاد، حسب ما أعلنه كاريل فان أوستيروم سفير هولندا بالأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن.

وقال أوستيروم، بعد اجتماع مغلق للمجلس استعرض خلاله أحدث تطورات الوضع في سوريا بناء على طلب بريطانيا وفرنسا: “بحث المجلس وقف القتال وجدد دعوته لتنفيذ القرار 2401”.

وكان المجلس قد أصدر قرارا بالإجماع يوم 24 شباط دعا إلى هدنة في سوريا مدتها 30 يوما.

وكان سفير السويد بالأمم المتحدة أولوف سكوغ قد طالب بتطبيق فوري لقرار الأمم المتحدة الذي وضعته بلاده بمشاركة الكويت والذي يطالب بوقف إطلاق النار في سائر أنحاء سوريا. ووصف الجهود حتى الآن بأنها “غير مناسبة بالمرة.. تماما”.

وصرح لصحفيين الأربعاء قبل التوجه إلى اجتماع مجلس الأمن المغلق: “نرى الحد الأدنى من الإشارات من النظام السوري على تطبيق القرار”.

وأضاف أن السويد مستاءة بشكل خاص من “استمرار الهجمات العشوائية، التي تشمل غارات جوية” على الغوطة الشرقية، وطالب بوقف فوري لها.

وذكر سكوغ إن حكومة السويد ترغب على الأقل في موافقة فورية من النظام السوري تتيح لقافلة مساعدات أخرى بالتوجه إلى الغوطة الشرقية، مضيفاً “ومن الأفضل أن يكون ذلك غدا”.