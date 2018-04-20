السعودية.. مقتل 4 رجال أمن بإطلاق نار على نقطة تفتيش أمنية في عسير

اعلن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية عن مقتل 4 من رجال الأمن في اطلاق نار على نقطة تفتيش أمنية بمنطقة عسير.

وتمكنت قوات الأمن السعودي من تحديد هوية عدد من المتورطين في الهجوم وألقت القبض على اثنين منهم (سعوديي الجنسية)، فيما قُتل الثالث (المواطن بندر محمد علي الشهري) في تبادل لاطلاق النار أثناء محاولته الفرار. وقال المتحدث الأمني إن ثلاثة من رجال الامن قتلوا، وتعرض 5 منهم للإصابة، توفي أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى، ليرتفع عدد قتلى رجال الأمن في العملية إلى 4.

وكانت نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق بمنطقة عسير تعرضت لإطلاق نار من مصدر مجهول ليل أمس الخميس.

البحرين تستنكر

وفي المواقف، أدانت مملكة البحرين بشدة حادث إطلاق النار في عسير. وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بالجهود الحثيثة التي تقوم بها قوات الأمن في المملكة لتوفير كل سبل الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين فيها، مؤكدة موقف مملكة البحرين الراسخ الذي يقف في صف واحد إلى جانب المملكة في مواجهة كل أشكال العنف والتطرف والتصدي للإرهاب، وتضامنها مع كل ما تتخذه من إجراءات لردع كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.