أعلنت مصادر أمنية مصرية مقتل 3 من رجال الشرطة خلال محاولتهم صد هجوم إرهابي على مقر البنك الأهلي فرع العريش بشمال سيناء.

وقال شهود عيان إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة خضراء ماركة شيفروليه، قاموا بالهجوم على فرع البنك الأهلى بالعريش، وألقوا العبوات الناسفة على القوة الأمنية المكلفة بتأمين البنك، فيما قامت القوات بالتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مقتل 3 من عناصر الشرطة، وسقوط عدد من القتلى بين صفوف الإرهابيين.

وذكرت مصادر طبية أن القتلى هم أمين شرطة محمد عبدالعظيم محمد، ومساعد شرطة محمد خطاب، ورقيب شرطة عبدالله محمد، من قوة تأمين البنك.

من ناحية أخرى، تقوم قوات الأمن حاليا بتمشيط المنطقة للبحث عن أي عبوات ناسفة أخرى، وتمشيط محيط المنطقة لملاحقة العناصر الإرهابية وضبطهم.

وكان الجيش المصري قد أعلن أمس الأحد مقتل 24 إرهابياً و6 عسكريين في مواجهات بـكرم القواديس بسيناء.