مقتل 25 شخصا في حادث مروري بعد سقوط حافلة في واد

قضى أكثر من 25 شخصاً الثلاثاء، في البيرو، جراء سقوط حافلة في واد يناهز عمقه 100 متر، بعدما اصطدمت شاحنة بالحافلة على طريق سريع، وفق ما افادت الشرطة.

وأوضح الكولونيل دينو اسكوديرو للصحافيين، ان “الحادث وقع بالقرب من العاصمة ليما، وعثر حتى الآن على 25 قتيلاً على الاقل و 5 جرحى”.

واضاف المسؤول في الشرطة، ان “الشرطة وعناصر الاطفاء يبذلون ما في وسعهم للعثور على ناجين، ولكن نعتقد ان الحصيلة مرشحة للارتفاع”.

وكانت الحافلة متجهة الى العاصمة البيروفية من مدينة هواشو (وسط) وتقل 53 راكباً.