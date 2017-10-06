مقتل 20 شخصا جراء العاصفة نايت في اميركا الوسطى وتوقعات بتحولها إلى إعصار خلال عطلة نهاية الاسبوع

ادى مرور العاصفة الاستوائية “نايت” الى مقتل عشرين شخصا في اميركا الوسطى، هم 11 في نيكاراغوا و6 في كوستاريكا و3 في هندوراس، حسبما ذكرت سلطات الدول الثلاث امس.

واعلنت كوستاريكا حال الطوارئ، ولا تزال المدارس والادارات بالبلاد مغلقة، في وقت تواجه نيكاراغوا المجاورة انهيارات ارضية وفيضانات وانقطاعات في الكهرباء.

واشارت خدمات الطوارئ الى ان حصيلة الضحايا ما زالت موقتة، نظرا الى ان هناك سبعة مفقودين في نيكاراغوا و15 في كوستاريكا حيث اضطر اكثر من 5 الاف شخص الى ترك منازلهم بسبب سيول طينية.

وأعلن المركز الاميركي للاعاصير ان “العاصفة نايت التي تم رصدها مساء امس في شرق هندوراس ستواصل مسارها باتجاه الشمال”، لافتا الى ان “العاصفة ستكون قريبة من شدة الاعصار عندما تصل الى شبه جزيرة يوكاتان (شرق المكسيك) مساء اليوم”.

ويتوقع ان تتحول العاصفة اعصارا خلال عطلة نهاية الاسبوع اثناء عبورها خليج المكسيك قبل وصولها الى جنوب الولايات المتحدة والى ولايتي لويزيانا وفلوريدا.

وقد تصبح “نايت” ثالث اعصار يضرب الولايات المتحدة في اقل من شهرين، بعد هارفي (آب) وايرما (ايلول).

واعلن حاكم ولاية لويزيانا جون بيل ادواردز حال الطوارئ. وقد نصح سكان المناطق المنخفضة في نيو اورليانز ببدء عملية اجلاء وقائي.