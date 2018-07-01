مقتل 19 شخصا في انفجار وسط مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان

جلال اباد (أفغانستان) أول يوليو تموز (رويترز) – ذكر مسؤولون محليون أن انفجارا وقع في وسط مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا، بينهم أفراد من أقلية السيخ.

وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار إن الانفجار، الذي وقع بعد ساعات من زيارة الرئيس أشرف غني لجلال اباد، ألحق أضرارا بالمتاجر والمباني في أنحاء ميدان المخابرات في المدينة.

وقال غلام صانايا ستانيكزاي قائد شرطة ننكرهار إن الانفجار نفذه مهاجم انتحاري استهدف مركبة تقل أفرادا من أقلية السيخ كانوا متوجهين للقاء الرئيس.

وذكر مسؤولون أن عشرة من القتلى على الأقل من السيخ.

وأفغانستان دولة ذات أغلبية مسلمة لكن عددا قليلا من الهندوس والسيخ لا يزالون في البلاد.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في ننكرهار إنعام الله ميخائيل أن 19 شخصا قتلوا وأصيب 20.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أحدث تفجير يستهدف جلال اباد، عاصمة إقليم ننكرهار الذي رسخ فيه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية وجودهم في السنوات القليلة الماضية.

وسلط الهجوم الضوء على الوضع الأمني الهش في أفغانستان بعد وقف وجيز لإطلاق النار الشهر الماضي بين القوات الحكومية وطالبان.

ولم تشمل الهدنة التي استمرت ثلاثة أيام الدولة الإسلامية، التي تقاتل كلا من القوات الحكومية وطالبان والمستمرة في حملتها من العنف دون هوادة.