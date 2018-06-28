مقتل 15 شخصا وإصابة 70 في حريق بسوق في نيروبي

قالت مسؤول إن 15 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 70 في حريق شب في سوق بالعاصمة الكينية نيروبي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وذكرت خدمة سانت جون للإسعاف أن الحريق اندلع الساعة 2:30 صباحا وامتدت ألسنة اللهب إلى شقق سكنية وعدة أكواخ قبل أن تتمكن السلطات من إخماده بعد 90 دقيقة تقريبا.

وقال كانجيث ثوكو المنسق الإقليمي لنيروبي إن عدد القتلى بلغ 15.

وأضاف “نحو خمسة… وصلوا إلى المستشفى وقد فارقوا الحياة لكن لا تزال توجد نحو تسع جثث في الأبنية المتفحمة.. نريد أن نتأكد من سلامة هذه المباني”.

وقال إنه تم نقل الضحية الخامسة عشرة إلى مستشفى آخر وإن 70 أصيبوا.

وشاهد مصور لرويترز جثثا تُنتشل من أحد المباني بينما أظهرت لقطات أناسا يبحثون وسط الحطام المتفحم بينما كان الدخان يتصاعد من المكان.