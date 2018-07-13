مقتل 10 أشخاص في انفجار استهدف تجمعا انتخابيا في باكستان

قال مسؤول في الشرطة الباكستانية إن انتحاريا فجر نفسه في تجمع انتخابي بجنوب غرب البلاد مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص اليوم الجمعة وسط توترات على خلفية عودة رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف إلى البلاد قبيل انتخابات عامة يوم 25 يوليو تموز.

وقال المسؤول الكبير في الشرطة قيم الأشعري لرويترز إن الانتحاري هاجم موكبا انتخابيا لدعم سراج رايساني المرشح لمجلس إقليم بلوخستان مما أسفر عن مقتل عشرة وإصابة 35 من بينهم المرشح نفسه.

وبدأت الحكومة الانتقالية في باكستان حملة على التجمعات السياسية اليوم الجمعة في ظل عودة شريف، الذي عزلته المحكمة العليا من منصبه في العام الماضي وصدر ضده حكم غيابي في قضية فساد في الأسبوع الماضي، إلى الوطن ليشارك في الحملة الانتخابية لحزبه قبيل انتخابات عامة.

وفي وقت سابق اليوم قُتل أربعة أشخاص في انفجار قنبلة في بلدة بانو شمال البلاد استهدفت تجمعا انتخابيا لدعم أكرم خان دوراني وهو حليف لحزب شريف وينتمي لحزب مجلس العمل المتحد.