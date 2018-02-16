مقتل مغترب لبناني وزوجته في اسطنبول واختفاء طفلهما

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن جريمة وقعت ليل امس في منطقة Arnavutky في اسطنبول راح ضحيتها المغترب محمد محمود بشير وزوجته السورية نسرين كريدي التي كانت حاملا في الاشهر الاولى، وهما من بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل، فيما افادت الشرطة التركية عن اختفاء ابنهما الصغير البالغ من العمر عشر سنوات.

وقالت الشرطة التركية ان “الزوجين قتلا خنقا وانهما وجدا ملقيين الى جانب الطريق في احدى نواحي اسطنبول فيما يجري البحث عن طفلهما البالغ من العمر عشر سنوات”.

واشتبهت الشرطة برجلين من التابعية السورية قد يكونا ارتكبا الجريمة بدافع السرقة فجرى توقيفهما على ذمة التحقيق.

ويعمل الزوجان في اسطنبول في مجال البياضات المنزلية.