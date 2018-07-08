مقتل عنصر من حزب الله بصعدة.. وتضييق الخناق على الحوثيين بالتحيتا

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأحد، أن أحد عناصر حزب الله ويدعى كيان اشتر قُتل مع عدد من خبراء إطلاق الصواريخ غير يمنيين بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية في جبهة الملاحيط جنوب غرب محافظة صعدة الحدودية.

وأكدت المصادر أن الغارة استهدفت عربة عسكرية كانت تقل الخبراء العسكريين في منطقة عقبة الظاهر، وأسفرت عن تدمير العربة ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وفي جبهة الساحل الغربي، لقي أكثر من 60 عنصرا من ميليشيات الحوثي مصرعهم خلال معارك الساعات الماضية بينهم القيادي هاشم السنباني.

كما ألقت قوات الجيش القبض على عشرات من العناصر بينهم القيادي إبراهيم عبده علي معافا وسيطرت على كميات من الأسلحة التابعة للميليشيات كان إبراهيم معافا يخفيها في منزله بحارة بني يعوقب غرب مدينة التحيتا.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن المواجهات بين قوات الجيش الوطني والمليشيات امتدت إلى منطقة وادي زبيد على مشار المدينة الأثرية التي تتحصن فيها الميليشيات.

وفي محافظة الحديدة، ضيقت القوات اليمنية المشتركة، بإسناد من التحالف العربي، الخناق على ميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية التحيتا، تحت غطاء قصف جوي من طائرات التحالف.

وعززت قوات “ألوية العمالقة”، إحدى تشكيلات المقاومة اليمنية المشتركة، من سيطرتها على أجزاء كبيرة من مركز مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية أن معارك عنيفة اندلعت خلال الساعات الماضية في ضواحي السويق ومحيط المغرس والجبلية غربي مدينة التحيتا.

وتخلل المواجهات قصف جوي شنته مقاتلات التحالف على امتداد الخط الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد في الساحل الغربي لمحافظة الحديدة، وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.