مقتل طفل برصاصة في الرأس داخل منزل والديه في برجا

وجد الطفل ع.ع (اثنا عشر عاما) جثة هامدة في منزله في برجا بعدما كان قد اصيب بطلق ناري في رأسه.

وحسب ما روى أحد المقربين من الطفل لتلفزيون المستقبل، فإن الحادثة حصلت عند الساعة الثانية عشرة ظهرا حينما كان الطفل في المنزل ووالداه في الخارج، لتتفاجئ اخته عند دخولها المنزل بجثة اخيها على الأرض.

وأكدت مصادر طبية لتلفزيون المستقبل أنّ الرصاصة اصابت رأس الطفل من الخلف، وأحدثت ثقبا قطره نحو سنتمترا واحدا من الخلف و3 سنتمتر من الأمام.

وحضر الطبيب الشرعي مستشفى منذر الحاج في الجية حيث نقلت الجثة وفتحت تحقيقا بالحادث.

وعلى اوتوستراد ضبيه، قضى رجل في العقد الخامس من العمر بحادث صدم ونقل الى مستشفى سرحال.

وقد حضرت الاجهزة الامنية المختصة واتمت الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي الكورة، تم العثور على الشاب يبلغ 35 عاما خلف منزله في خراج بلدة وطى فارس، مصابا برصاصة في راسه من بندقية صيد.