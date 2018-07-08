مقتل رجل أمن سعودي ومقيم بنغالي بهجوم إرهابي على طريق بريدة شمال الرياض

نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن “المتحدث الأمني لوزارة الداخلية” السعودية قوله إنه: “عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة، من عصر اليوم الأحد، تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم، إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين

يستقلون سيارة من نوع “هونداي النترا” موديل 2018، وقد اقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل مما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى، فيما استشهد الرقيب أول سليمان عبدالعزيز العبداللطيف، ومقيم من الجنسية البنغلادشية”.

وأشارت إلى أن “الجهات الأمنية، باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، التي لا تزال محل المتابعة الأمنية، وسيتم الإعلان عما يستجد”.

الوكالة الوطنية