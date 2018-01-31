مقتل رئيس استخبارات الحوثي في جبهة الحدود باليمن

كشفت مصادر محلية في محافظة حجة اليمنية، الأربعاء، عن مقتل قيادات حوثية بارزة وعدد من ميليشياتهم في مواجهات على الحدود السعودية.

وأكدت المصادر أن من بين القيادات التي لقيت مصرعها، ما يسمى رئيس استخبارات جبهة الحدود في ميليشيا الحوثي، المدعو “محمد أحمد علي العاسي”، والقيادي الميداني “علي الكحلاني”.

وأوضحت المصادر، أن العاسي والكحلاني من أهم القيادات الحوثية البارزة بمحافظة حجة شمال غرب اليمن والحدودية مع السعودية، وينتميان لقرية الظفير مديرية مبين. وأشارت إلى أن العاسي يعتبر من قيادات الصف الأول الميدانية في ميليشيا الحوثي الانقلابية.

إلى ذلك، قال مصدر عسكري، الأربعاء، إن نحو 15 مسلحاً حوثياً لقوا مصرعهم بكمين نصبه الجيش الوطني لهم في منطقة المهاشمة، بمحافظة الجوف (شمال البلاد).

وأفاد بأن ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع تم طردها منها في الأيام الماضية جنوب منطقة المهاشمة، ونصبت لها قوات الجيش الوطني كمينا محكما أدى إلى مقتل غالبية تلك العناصر وإصابة آخرين.

وأشار إلى أن الجيش استولى على 3 عربات (أطقم)، تابعة للحوثيين وعليها الرشاشات الثقيلة.

ويواصل الجيش اليمني، عملياته العسكرية لتحرير ما تبقى من مناطق في الجوف، عقب نجاحه في السيطرة على مديرية خب الشعف الواقعة على الحدود السعودية، والتي تشكل مساحتها 85% من مساحة محافظة الجوف.