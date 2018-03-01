مقتل جنود أتراك في عفرين

أعلن الجيش التركي، الخميس، مقتل 5 من جنوده وإصابة 7 آخرين بجروح في منطقة عفرين شمالي سوريا، حيث تشن أنقرة عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة حرييت التركية عن بيان الجيش قوله إن الجنود سقطوا شمالي منقطة عفرين، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وأطلقت تركيا في 20 يناير الماضي عملية بالتحالف مع فصائل من المعارضة السورية موالية لأنقرة، لقتال وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين الواقعة في شمال غرب سوريا.

وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية السورية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الانفصالي المصنف إرهابيا من قبل الحكومة التركية، وتخشى من قيام كيان كردي على حدودها الجنوبية، قد يؤدي إلى تعزيز النزعة الانفصالية لدى أكراد تركيا.