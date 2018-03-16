وقال الجيش في بيان إن الهجوم استهدف قوة عسكرية كانت تؤمن طريقا بالقرب من مستوطنة “ميفو دوتان”، المقامة على أراضي الفلسطينيين في محافظة جنين.

وأضاف أن جنوده اعتقلوا سائق السيارة الفلسطيني، مشيرا إلى أنه جرى نقله إلى المستشفى.

ولم يوضح إذا كان أصيب من جراء الصدم أو برصاص الجنود، ولم يوضح أيضا طبيعة إصابة السائق.

وأصيب في الحادث نفسه 3 أشخاص بجروح.

وهذا أول هجوم تشهده الضفة الغربية منذ مقتل مستوطن بالرصاص في كانون الثاني الماضي، ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي قتل الشاب الفلسطيني أحمد جرار الذي قال إنه يقف وراء الهجوم.

وتعيش الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر منذ كانون الاول الماضي، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.

وقتل في المواجهات خلال الأشهر الثلاثة الماضية 39 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.