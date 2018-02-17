مقترحات أخرى غير خط “هوف”.. وبري: موقفنا ثابت ونهائي

غداة زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بيروت، استأنف مساعده السفير دايفيد ساترفيلد مساعيه بين لبنان وإسرائيل لإيجاد حل للخلاف على الحدود البحرية وعلى “البلوك9”، والتقى ساترفيلد مجدداً أمس، رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، مكرراً طرح تصور السفير السابق فريدريك هوف الذي سمي عام 2012 بـ “خط هوف” لاقتسام المنطقة المتنازع عليها وتشمل إلى جزء قليل من “البلوك 9”، أجزاء واسعة من “البلوكين 8 و10”.

وخلافاً لما تردّد بأن تيلرسون أعاد التذكير بخط الدبلوماسي الأميركي فريدريك هوف، تبين من خلال الجولة التي اجراها الجمعة ساترفيلد، على المسؤولين اللبنانيين، ان للدبلوماسية الأميركية مقترحات أخرى غير خط هوف الذي يرفضه المسؤولون اللبنانيون، الا ان هؤلاء رفضوا الكشف عن طبيعة هذه المقترحات، أو التأكيد عمّا إذا كانت تتصل باجراء مفاوضات رباعية مباشرة يُشارك فيها لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة على مستوى دبلوماسي لا عسكري، أو الذهاب إلى خيار التحكيم الدولي لبت النزاع مع إسرائيل حول الأراضي لصالحه.

غير ان مصدراً مطلعاً مقرباً من الرئيس نبيه برّي في عين التينة التي زارها ساترفيلد بصحبة السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد، بعد لقائهما وزير الخارجية جبران باسيل في قصر بسترس، وقبل لقاء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في “بيت الوسط”، أوضح لـ”اللواء” ان ساترفيلد طرح تعديلات على “خط هوف” الا ان الرئيس برّي أبلغه بأن هذا الطرح مرفوض وغير قابل للدرس.

ورفض المصدر الكشف عن طبيعة الطرح الأميركي الجديد، واكتفى بالتأكيد ان ساترفيلد تبلغ الموقف نفسه من الرئيس الحريري والوزير باسيل.

اما مصادر الخارجية فقد اشارت لـ”اللواء” إلى ان ساترفيلد الذي يتوقع ان يتوجه إلى إسرائيل في الساعات المقبلة لاستكمال وساطته بين الطرفين، نقل أجواء إيجابية عن زيارة تيلرسون إلى بيروت بمحطاتها الثلاث، وتحديداً مع الرئيس ميشال عون.

وكانت مصادر عسكرية أبلغت “الحياة” أن مطلب لبنان القديم بأن تتولى الأمم المتحدة ترسيم الحدود البحرية على غرار ترسيمها الخط الأزرق البري عند الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، واجه صعوبة، لأن قيادة “يونيفيل” تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن في هذا الخصوص لأن هذه المهمة ليست مشمولة بولايتها وفق القرار 1701. وهذا ما دفع لبنان إلى اقتراح ترسيم الحدود عبر اللجنة الثلاثية الدولية- الإسرائيلية- اللبنانية. وتردد أن الجانب اللبناني طالب بأن يشارك الجانب الأميركي في اللجنة الثلاثية أيضاً.

بري.. موقفنا ثابت

فيما علمت “الجمهورية” ان الرئيس بري استمع الى مقترحات المسؤول الاميركي ديفيد ساترفيلد، وردّ عليه مؤكداً “انّ المطروح غير مقبول”، مُصرّاً على موقفه لجهة ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم نيسان 1996، على غرار ما حصل بالنسبة للخط الازرق.

واكد بري امام زوّاره انّ موقفنا ثابت ونهائي بأننا لا يمكن ان نقبل بما يمسّ سيادتنا وثروتنا الوطنية في البر والبحر. وهذا ما ابلغناه بالإصرار عليه لكل من يأتي الينا، وقلنا هذا الامر لوزير الخارجية الاميركية وكذلك لساترفيلد: لبنان يرفض الطرح المتعلق بخط هوف، هذه هي خلاصة موقفنا ولا رجعة عنه.

واشار برّي الى انّ ساترفيلد سينتقل الى اسرائيل، وبالتأكيد سيبلّغ الاسرائيليين موقفنا.