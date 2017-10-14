مقتدى الصدر يرفض إقالة الرئيس العراقي

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم السبت، رفضه لمساعي بعض الكتل السياسية الشيعية في البرلمان لإقالة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الذي ينتمي للتحالف الكردستاني، معتبراً إقالة معصوم ومنح منصبه لنائبه الأول نوري المالكي “نوعًا من أنواع الضغط السياسي”.

وقال في ردّ على سؤال بشأن سعي البعض إلى إقالة الرئيس العراقي، إنها “محاولة ضغط سياسي غير ناجعة، وغير صحيحة في هذه الفترة”، داعياً “الأكراد إلى التراجع عن الاستفتاء، والإذعان للدستور، وعدم زجّ أنفسهم والعراق بفتنة لا مخرج منها”، على حدّ تعبيره.

ورأى الصدر، أن ما تقوم به حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي من خطوات ضد الاستفتاء في إقليم كردستان عبارة عن”خطوات خجولة بالنسبة إلى قضية وحدة العراق أرضاً وشعباً”.