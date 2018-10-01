مقبرة جماعية لضحايا زلزال اندونيسيا

بعد نحو ثلاثة أيام من الزلزال الذي ضرب إندونيسيا، لم يتضح بعد حجم الكارثة.

السلطات تتأهب لارتفاع كبير في عدد القتلى، ربما إلى آلاف، مع ضعف الاتصالات مع المناطق النائية.

الحكومة الإندونيسية طلبت مساعدة دولية، لمواجهة الكارثة التي أودت بحياة أكثر من ثمانمئة شخصا، وما يزيد عن خمسمئة جريح حالة كثير منهم خطرة، عدا عن مفقودين لم يعثر عليهم حتى الآن. وتتوقع السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا، كون الوصول إلى أجزاء واسعة من المنطقة المتضررة لا يزال متعذرا.

في غضون ذلك، أعلنت عشرات المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية استعدادها لتقديم مساعدة عاجلة، لكنها تواجه صعوبات في إيصال المساعدات إلى المناطق بسبب قطع الطرق وتضرر المطارات.

ومع ارتفاع المخاوف من انتشار الأوبئة، تستعد السلطات الإندونيسية لدفن مئات القتلى من ضحايا الزلزال الذي تلاه تسونامي في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، في مقبرة جماعية، بمجرد التعرف على هويتهم، لمنع انتشار أوبئة.