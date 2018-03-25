مقاتلو المعارضة يغادرون جنوب الغوطة.. وروسيا تؤجل مفاوضات دوما

خرجت، ليل أمس السبت، الدفعة الأولى من المقاتلين والمدنيين من مناطق سيطرة “فيلق الرحمن” في جنوب الغوطة الشرقية، متوجهة الى محافظة ادلب بشمال سوريا، فيما لا يزال مصير مدينة دوما مجهولا.

فقالت اللجنة المكلفة بالتفاوض عن مدينة دوما التي يسيطر عليها “جيش الاسلام”، إن الجانب الروسي أجّل المفاوضات حول مصير المدينة. وأكدت أن روسيا طلبت تأجيل المفاوضات حتى خروج أهالي بلدات القطاع الأوسط بالغوطة إلى إدلب.

وانطلقت، ليل السبت، قافلة تضم 17 حافلة وتقل 981 شخصاً، إلى ادلب بعد خروجها من عربين. وتعد هذه الدفعة الأولى التي تخرج بموجب اتفاق توصل إليه “فيلق الرحمن” مع روسيا، ينص على اجلاء “نحو 7 آلاف شخص من المسلحين وعائلاتهم من زملكا وعربين وعين ترما”، فضلاً عن أجزاء من حي جوبر الدمشقي المحاذي لها.

وكان من المقرر بدء الاجلاء صباح السبت، إلا أن الحافلات وصلت في ساعة متأخرة من النهار. ومن المقرر أن تُستكمل عملية الاجلاء اليوم الأحد.

وتتعرض الغوطة الشرقية منذ 18 شباط لحملة عسكرية عنيفة، تمكنت خلالها قوات النظام السوري مدعومة من روسيا من تضييق الخناق بشدة وبشكل تدريجي على الفصائل وتقسيم مناطق سيطرتها إلى 3 جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة الى القبول بالتفاوض.