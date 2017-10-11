مفوضية كردستان: قرار القضاء العراقي يشبه قرارات صدام حسين

وصفت مفوضية إقليم كردستان التي أشرفت على الاستفتاء قرار محكمة الرصافة الذي صدر الأربعاء، بالقبض على أعضائها بأنه يشبه قرارات مجلس قيادة الثورة على عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى لـ”فرانس برس”: “أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفقاً لشكوى قدمها مجلس الأمن الوطني”.

وكانت محكمة الرصافة أصدرت في وقت سابق الأربعاء أمرا باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان في 25 أيلول الماضي، حسب ما قال متحدث رسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.