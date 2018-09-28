مفرزة بيت الدين القضائية توقف مروجين وتضبط بحوزة احدهم مخدرات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 25/9/2018 وفي بلدة الدامور، اشتبهت دورية من مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بعدد من الأشخاص يقومون بترويج المخدرات، على متن سيارة نوع “شفروليه” لون كحلي “مستأجرة” ودراجة آلية، ولدى محاولة توقيفهم أقدموا على إطلاق النار بإتجاه الدورية ما اضطر عناصرها إلى الرد بالمثل، وأدّت عملية تبادل إطلاق النار إلى إصابة الآلية العسكرية بأضرار مادّيّة، وأوقف سائق الدراجة الآلية، ويدعى:

أ. ش. (مواليد عام 1997، لبناني) وكان بحوزته كمية من المخدرات، تخلّص منها خلال عملية مطاردته من قبل الدورية.

بتاريخ 26/9/2018، ونتيجةً للمتابعة والرصد، تمكنت المفرزة المذكورة من توقيف جميع من كان على متن السيّارة، وهم كل من:

ع. م. (مواليد عام 1994، لبناني)

ع. إ. (مواليد عام 1985، لبناني)

س. ق. (مواليد عام 1979، لبناني)

ك. ت. (مواليد عام 1974، لبناني) ضُبط بحوزته كمية /125/غ. من مادة باز الكوكايين.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.