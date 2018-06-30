مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية توقف مشتبه به بجرم سرقة

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، انه بتاريخ 21/6/2018 نشر أحد المواقع الإلكترونية عددا من مقاطع الفيديو يظهر فيها شخص مجهول الهوية يقوم بعمليات سرقة من داخل شركات ومكاتب بتواريخ ومناطق مختلفة.

واشارت الى انه بتاريخ 28/6/2018، ونتيجة للمتابعة والتحريات المكثّفة، تمكن عناصر مفرزة ​الضاحية الجنوبية​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ من توقيف المشتبه به، في محلّة حيّ السلّم، وتبين أنه من أصحاب السوابق ومطلوب للقضاء بجرم السرقة.

لذلك تطلب ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بناءً على إشارة القضاء المختص، من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ​الاوزاعي​ _ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن مقابل جامع الاوزاعي، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162/01 أو 453143/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.