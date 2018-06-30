مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية توقف مشتبه به بجرم سرقة

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، انه بتاريخ 21/6/2018 نشر أحد المواقع الإلكترونية عددا من مقاطع الفيديو يظهر فيها شخص مجهول الهوية يقوم بعمليات سرقة من داخل شركات ومكاتب بتواريخ ومناطق مختلفة.
واشارت الى انه بتاريخ 28/6/2018، ونتيجة للمتابعة والتحريات المكثّفة، تمكن عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المشتبه به، في محلّة حيّ السلّم، وتبين أنه من أصحاب السوابق ومطلوب للقضاء بجرم السرقة.
لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الاوزاعي _ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن مقابل جامع الاوزاعي، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162/01 أو 453143/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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