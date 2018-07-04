مفرزة استقصاء بيروت توقف عددا من المطلوبين والمخالفين

اوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بيروت عدد من الاشخاص المطلوبين والمخالفين وهم:

– فصيلة طريق الجديدة : ر . ع . س . لبناني ؛ مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات .

– فصيلة طريق الجديدة : و . م . إ . لبناني ؛ مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم سرقة تقضي بالسجن مدة ستة سنوات ومذكرة القاء قبض بجرم سرقة ومذكرة توقيف بجرم سرقة .

– فصيلة طريق الجديدة : و . ف . ع . أ . لبناني ؛ قيادة سيارة مسروقة ومطلوب بموجب قرار جزائي بجرم عدم امتثال لدورية

– فصيلة الروشة : م . ي . ش . فلسطيني ؛ مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مقاومة رجال السلطة تقضي بالسجن مدة شهر – محضر هوية مغايرة بجرم استعمال هوية الغير .

– فصيلة الاشرفية : ن . ب . س . ع . لبناني ؛ مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات .

– فصيلة الاشرفية : ح . ح . أ . لبناني ؛ مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخالفة انظمة السير .

– فصيلة الروشة : ح . ع . ح . فلسطيني؛ مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم شجار .

– فصيلة طريق الجديدة : م . م . ح . لبناني ؛ مطلوب بموجب مذكرة خلاصة حكم بجرم عدم نقل هوية وخلاصة حكم بجرم شجار .

– فصيلة الجميزة : ع . س . أ . لبناني _ إ . س . م . لبناني ؛ مطلوب بموجب قرار جزائي بجرم شجار ؛ حيازة مادة المرجوانا .

– فصيلة طريق الشام : و . ف . ع . لبناني؛ مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم تحطيم ممتلكات .

– فصيلة طريق الجديدة : أ . ع . خ . لبناني؛ مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة دراجة نارية .

– فصيلة طريق الجديدة : ع . ع . ع . ع . ق . لبناني؛ مطلوب بموجب قرار جزائي بجرم مخالفة انظمة البناء .

– فصيلة طريق الشام : ب . ي . ع . لبناني؛ مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخالفة انظمة السير .

– فصيلة طريق الجديدة : ح . ع . د . لبناني؛ مطلوب بموجب قرار جزائي بجرم مخالفة انظمة السير

– فصيلة طريق الشام : ع . ع . أ . لبناني؛ مطلوب بموجب قرار جزائي بجرم مخالفة انظمة السير

– فصيلة طريق الشام : م . إ . أ . لبناني؛ مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم ازعاج وخلاصة حكم بجرم سكر ظاهر .

– فصيلة طريق الشام : أ . ف . أ . فلسطيني؛ حيازة مادة الكوكايين

– فصيلة وسط بيروت : ج . م . ن . لبناني _ م . ح . م . ع . لبناني؛ حيازة حشيشة الكيف .

– فصيلة الاشرفية : ب . إ . أ . لبناني؛ حيازة حبوب مخدرة .

– فصيلة ميناء الحصن : ك . ح . د . سوري _ س . ع . م . سوري؛ سرقة محفظة .

تم توقيف ثلاثة دراجات نارية مخالفة ؛ وستة عشرة سيارة مخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت