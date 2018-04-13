مفاوضات “في الكواليس” بين بكين وواشنطن

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الدولية إنخيل غوريا أنّ الصين والولايات المتحدة تتفاوضان “في الكواليس” لحل خلافهما التجاري، معتبرا أنّ الحرب التجارية “ليس فيها منتصرون”.

وفي حين نفت بكين خوض مفاوضات في الوقت الراهن مع واشنطن، قال غوريا إنّ مسؤولين صينيين أخبروه هذا الأسبوع أنّ هناك مفاوضات جارية.

وأضاف غوريا: “لم يعزز أي طرف بعد مستوى الحواجز الجمركية ولو بالحد الأدنى… لن يكون هناك رابحون من أي حرب بين أقوى اقتصادين في العالم”.

وحذر من “التبعات السلبية” للحرب التجارية على البلدان الأخرى، قائلا: “لن يقتصر الأمر على البلدين”.

وتأتي هذه التوترات بين واشنطن وبكين في حين بالكاد يتعافى الاقتصاد من الأزمة المالية، التي حلت سنة 2008 وفق غوريا الذي قال إنّ الأمر “استغرق 10 سنوات ليستعيد الاقتصاد العالمي مستوى النمو لما قبل الأزمة”، ومن هنا “خطورة” الأزمة الحالية.