النظام يطوق دوما وحرستا.. ومفاوضات روسية لإجلاء دفعة ثانية من المسلحين

بعد مغادرة الدفعة الأولى من “جبهة تحرير الشام” الغوطة الشرقية إلى إدلب، اعلن متحدث باسم مركز حميميم الروسي في سوريا أن المفاوضات مستمرة مع قادة فصائل الغوطة لإخراج الدفعة الثانية من مسلحي هيئة تحرير الشام.

ميدانيا، طوقت قوات النظام السوري والمسلحون الموالون لها، مدينتي دوما وحرستا سعيا إلى تقسيم الغوطة إلى أجزاء ثلاثة: دوما ومحيطها شمالاً، حرستا غرباً، وبقية المدن والبلدات التي تمتد من الوسط إلى الجنوب. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن إن “قوات النظام عزلت دوما بعد سيطرتها على الطريق التي يربطها بحرستا غرباً وعلى مدينة مسرابا إلى الجنوب منها”.

أكثر من ألف قتيل

وفي حصيلة اسبوعين من القصف العنيف، وثق المرصد السوري مقتل أكثر من 1100 شخص خلال أسبوعين في الغوطة الشرقية. وأفادت مصاد طبية في غوطة بارتفاع عدد القتلى، يوم السبت، إلى 35 مدني، بينهم نساء وأطفال، قتلوا بغارات جوية بـ”النابلم”، وبقصف صاروخي مكثف لقوات النظام على الأحياء السكنية.

من جهتها، أعلنت منظمة “الخوذ البيضاء” العاملة بمجال الدفاع المدني بمناطق المعارضة السورية مقتل إحدى المسعفات العاملات لصالحها وذلك جراء القصف، لتكون أول امرأة مسعفة في هذه المنظمة تُقتل منذ تأسيس “الخوذ البيضاء” العام 2013.