مفاجأتان سارتان في قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس

أعلن إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق المسافرة إلى إشبيلية، لمواجهة ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة 20 من الليجا.

وشهدت القائمة عودة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام سيلتا فيجو مطلع الشهر الماضي، كما تواجد فيها أيضا البرازيلي باولينيو الذي خرج من مباراة إسبانيول الماضية مصابا، وحامت الشكوك حول مدى لحاقه بمواجهة الفريق الأندلسي.

فيما غاب كل من القائد آندريس إنيستا وعثمان ديمبلي وباكو ألكاسير وفيليب كوتينيو بسبب الإصابة، بالإضافة لخافيير ماسكيرانو ورافينيا ألكانتارا لاقتراب رحيلهما عن الفريق، كما استبعد فالفيردي الوافد الجديد ياري مينا ودينيس سواريز لأسباب فنية.

وجاءت قائمة برشلونة كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، سيليسين.

الدفاع: سيميدو، روبيرتو، فيرمايلين، بيكيه، ألبا، ديني، أومتيتي.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، باولينيو، ألينيا، أندريه جوميز.

الهجوم: ميسي، سواريز، ديولوفيو، أليكس فيدال.