مفاجأة مميزة من عمرو دياب لجمهوره.. شاهدوا ماذا فعل

فاجأ المطرب المصري عمرو دياب جمهوره في حفله الذي أقيم الجمعة، في إمارة دبي، بإحضاره للمطربة السورية أصالة نصري إلى خشبة المسرح.

وقدم “الهضبة” النجمة السورية على أنها “أهم نجمة ومغنية في الشرق الأوسط”، ومشى الى خلف المسرح وأحضرها.

وشاركت أصالة بأداء أغنيته “يا أجمل عيون”، ومازحت الجمهور بالغناء لبرج الثور، بدلا من برج الحوت، كما تقول كلمات الأغنية التي من ضمن أغنيات أحدث ألبوماته “معدي الناس”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الموضوع الذي لاقى اعجاب الالاف من جمهور النجمين.