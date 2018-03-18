مفاجأة في قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة جيرونا مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا.

وشهدت القائمة غياب مفاجئ لقائد الفريق الملكي سيرجيو راموس لأسباب لم يفصح عنها النادي بعد، كما تم استبعاد كل من ماركوس يورنتي وداني سيبايوس وأشرف حكيمي وبورخا مايورال لأسباب فنية.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة جيرونا كما يلي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، كيكو كاسيا.

الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو فيرنانديز، رافايل فاران، خيسوس فاييخو، مارسيلو، ثيو هيرنانديز.

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، ماتيو كوفاسيتش، ماركو أسينسيو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز.