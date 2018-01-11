مفاجأة سارة – النساء يقدن أفضل من الرجال

أعلن المرصد الوطني المشترك بين إدارات السلامة على الطرق، أنّ الرجال يتعرّضون لحوادث سير مميتة أكثر من السيّدات..

وكشف تقرير نشره موقع “Le Monde” الفرنسي أنّ نسبة المخالفات التي ينالها الرجال تقدّر بحوالي 64.7%، فيما أنّ مخالفات النساء قدّرت بحوالي 35.3%، موضحاً أنّ 91.6% من الأشخاص الذين يقودون من دون أوراق هم رجال.

وأشار الى أنّ 95% من حوادث السير القاتلة، يقوم بها الرجال، في الوقت الذي أنّ 71.8% من الحوادث التي يتخلّف عنها إصابات بالغة، هي أيضاً ناتجة عن الرجال.