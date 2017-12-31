مفاجآت مدوية في رواتب اللاعبين في الدوري الانكليز الممتاز

تحدثت الدايلي ميل عن رواتب اللاعبين الذين ينشطون في الدوري الانكليزي الممتاز وورد في التقرير العديد من المفاجآت ان كان من حيث القيمة المالية التي يتقاضاها لاعبون يجلسون على مقاعد البدلاء او حتى لاعبون لا يشاركون نهائيا مع فرقهم . من ابرز تلك المفاجآت كانت راتب هداف الدوري الانكليزي هاري كاين وحلوله في المركز 35 ضمن القائمة المعلنة وراتبه الاسبوعي فقط 110 الاف استرليني .
هداف الدوري الانكليزي الموسم الماضي ومتصدر الترتيب الحالي مطلوب في ريال مدريد الاسباني ومن الممكن ان يضيف توتنهام رابته الاسبوعي لمنعه من الذهاب الى مدريد . واليكم ابرز الاسماء في القائمة :
1 – بول بوغبا من مان يونايتد راتبه 290 الف استرليني
2 – روميلو لوكاكو من مان يونايتد 250 الف استرليني
3 – سيرجيو اغويرو من السيتي وزميله يايا توريه 220 الف استرليني
زلاتان ابراهيموفيش من مان يونايتد 220 الف استرليني
4 – كيفين دي بروين من مان سيتي وادين هازارد من تشيلسي وديفيد دي خيا من مان يونايتد 200 الف استرليني
35 – هاري كاين من مان سيتي 110 الاف استرليني .
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