مفاجآت مدوية في رواتب اللاعبين في الدوري الانكليز الممتاز

تحدثت الدايلي ميل عن رواتب اللاعبين الذين ينشطون في ​الدوري الانكليزي الممتاز​ وورد في التقرير العديد من المفاجآت ان كان من حيث القيمة المالية التي يتقاضاها لاعبون يجلسون على مقاعد البدلاء او حتى لاعبون لا يشاركون نهائيا مع فرقهم . من ابرز تلك المفاجآت كانت راتب ​هداف الدوري​ الانكليزي ​هاري كاين​ وحلوله في المركز 35 ضمن القائمة المعلنة وراتبه الاسبوعي فقط 110 الاف استرليني .

هداف الدوري الانكليزي الموسم الماضي ومتصدر الترتيب الحالي مطلوب في ريال مدريد الاسباني ومن الممكن ان يضيف ​توتنهام​ رابته الاسبوعي لمنعه من الذهاب الى مدريد . واليكم ابرز الاسماء في القائمة :

1 – بول بوغبا من ​مان يونايتد​ راتبه 290 الف استرليني

2 – روميلو لوكاكو من مان يونايتد 250 الف استرليني

3 – سيرجيو اغويرو من السيتي وزميله ​يايا توريه​ 220 الف استرليني

​زلاتان ابراهيموفيش​ من مان يونايتد 220 الف استرليني

4 – كيفين دي بروين من ​مان سيتي​ و​ادين هازارد​ من ​تشيلسي​ وديفيد دي خيا من مان يونايتد 200 الف استرليني

35 – هاري كاين من مان سيتي 110 الاف استرليني .