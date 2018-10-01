مغادرة حافلة للنازحين السوريين ملعب صيدا البلدي

غادرت عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، حافلة للنازحين السوريين ناقلة 33 راكبا، تجمعوا باكرا عند الكورنيش البحري قرب الملعب البلدي في صيدا عائدين الى بلدهم.

وكان النازحون بدأوا صباحا بالتوافد الى منطقة الملعب لتسجيل أسمائهم التي أشرف عليها رئيس مكتب الامن العام الإقليمي في الجنوب الرائد علي قطيش، والنقيب زياد القسطا، وانتظار وصول الحافلة التي ستقلهم الى المصنع.

وتابع عملية اعادة النازحين الطوعية ممثلون عن مفوضية الامم المتحدة للاجئين ولجنة الانقاذ الدولية، وفوج الانقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية.