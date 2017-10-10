مع زيادة الضرائب حماية المستهلك تراقب اي عملية غش ورفع للاسعار

بعد سلسلة من التداولات أقرت التعديلات على الزيادات بالرسوم والضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب بإنتظارِ توقيعها من رئيس الجمهورية، في وقت تؤكد وزارة الاقتصاد انها تقوم بدورها بمراقبة الاسعار.

وفي نظرة على تعديل ثالث اصبحت الزيادات كالاتي:

الزيادات الضريبية في لبنان، السجائر 250 ل ل كل علبة.

السيغار 10 في المئة من ثمن السيغار الواحد، تنبك المعسّل 1000 ل ل زيادة في الكيلو.

رسم المطار للدرجة السياحية 50 الف ل ل، ورسم المطار لدرجة رجال الاعمال 150 الف ل ل، ورسم المطار لركاب الطيران الخاص رسم 400 ألف ل ل للراكب.

كذلك رسم على الكحول زيادة 3 اضعاف ورسم على انتاج الاسمنت 6000 ل ل على الطن.

وتضمنت أيضاً فوائد الودائع وبطاقات وغيره رسم 7 في المئة ورسم على عقود البيع العقاري 8 في المئة.

وإزاء هذه الضرائب، أكد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس أن دور حماية المستهلك في لبنان هو مراقبة الاسعار والتأكد من الالتزام بالقوانين النافذة لكن هناك هوامش ترعى الحرية كقوانين تمنع بيع السلعة بأكثر من ضعف كلفتها وتحديد هامش ارباح تجارية بالنسبة لسلع غذائية والمخالفة تعرض المخالف لمحاضر ضبط ثم احالته الى القضاء.

ولكن مع هذه الزيادة ماذا ستلحظ السلة الشهرية لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وكم سينفق المستهلك عليها من راتبه، يجيب يونس بأن السلة الشهرية لأسعار الاغذية والاستهلاك لم تلحظ زيادة في الاسعار لشهر أيلول وبالتالي من غير المعروف حتى الان الجواب الا بعد انتهاء شهر تشرين الأول واصدار مؤشر سلة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية للشهر نفسه.

اذا حتى اليوم القانون لم يطبق ولم تخضع بعد السلع في لبنان للزيادة المقرة فكل من يرفع الاسعار من اليوم يعد مخالفاً وسارقاً لجيبة المواطن والدولة.