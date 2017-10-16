مع اقتراب الإنتخابات.. حرب ميقاتي ضد الحريري مزايدات

مع اقتراب موسم الإنتخابات النيابية، تبدأ عملية المزايدات ويصبح الإرتجال في التغريد على موقع “تويتر” سهلا.

وفي لعبة المزايدات يقدم الرئيس نجيب ميقاتي نفسه على أنه الرافض للقانون الضرائبي الجديد متناسياً مشروعه ابان حكومة “القمصان السود” لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، حين ضمن المشروع اقتراح زيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 15 بالمئةـ اي بزيادة 5 نقاط.

وميقاتي نفسه الذي يقدم نفسه اليوم بموقع الحريص على النمو الاقتصادي، فان حكومته التي حملت عنوان “كلنا للعمل كلنا للوطن”، قد انتهجت سياسة اقتصادية أدت الى ركود اقتصادي، ولم تحقق سوى واحد بالمئة من النمو.

وكل ذلك ما هي إلا محاولات تشويش، متزامنة مع الزيارات الى الخارج، فلطالما لجأ النظام السوري الى هذا الأسلوب مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري سابقاً واليوم يكررها نجيب ميقاتي مع الإبن.

وبالتالي سقط القناع وبان المستور ليظهر التحالف بين أشرف ريفي وميقاتي الى العلن من خلال حملة دفاع تولتها مواقع مموّلة من ريفي وتابعة له بحملة دفاع عن ميقاتي، وهدف التحالف لم يعد خافيا وله عنوان واحد هو محاولة إلغاء سعد الحريري.

تقرير: معتصم حميدو.