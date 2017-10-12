معهد وكالات مكافحة المنشطات لحظر مشاركة روسيا في الألعاب الشتوية

طالب الرئيس التنفيذي لمعهد الوكالات الوطنية لمكافحة المنشطات، الكندي جوزف دي بينسير، بضرورة حظر مشاركة ​روسيا​ في ​دورة الألعاب الشتوية​ التي ستقام العام المقبل في بيونغ تشانغ.

وقال إن ماضي روسيا الملوث بالمنشطات لم يتم التعامل معه بالشكل الصحيح من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، موضحا انه كان يجب منع الرياضيين الروس جميعهم من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو العام الماضي.

وأضاف انه لا يمكن التأكد مما “إذا كان الرياضيون الروس سيكونون نظيفين حقا في بيونغ تشانغ وأنهم لم يلجأوا الى نظام الغش المستمر منذ سنوات”.