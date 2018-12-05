جديد ادعاءات وهاب.. كاميرات المراقبة لديه معطلة!

علم تلفزيون “المستقبل” ان وئام وهاب ادعى بان كاميرات المراقبة لديه معطلة وانها لا تسجل واستغربت مصادر مطلعة هذا الامر اذ انه من المستغرب وغير المنطقي ان تكون كاميرات المراقبة لدى شخص مثل وهاب معطلة خاصة وانه تعمد تسيلم قوى الامن جهاز التسجيل الرقمي فارغا من اي محتوى.

وتعقيبا على ما ورد في بعض وسائل الإعلام، في شأن إعطاء الإشارات القضائية في قضية الوزير السابق وئام وهاب، يوضح المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن احدا من المحامين العامين لدى محكمة التمييز لم يتخذ أي أجراء في القضية المذكورة. ويهيب المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بالجميع توخي الدقة والموضوعية حين نقل الاخبار القضائية”.

إلى ذلك، أشار مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الى ان لقوى الامن الداخلي الحق في استخدام ​السلاح​، وهي تستخدمه وفق القانون، وان اصحاب الحق هذا لم يستخدموه في حادثة ​الجاهلية​”، موضحا انه “عندما نذهب لتوقيف الأشخاص نبدأ به بإشارة قضائية وننتهي منه بإشارة قضائية ونعرف حقوقنا ونطلب منكم أن تعرفوا حقوقكم”.

وأكد اللواء عثمان في مؤتمر حول إنجازات “قوى الأمن الداخلي” ان “قوى الأمن تقوم بعملها على كل الأراضي اللبنانيّة لضبط الجريمة والشعب اللبناني شعر بالتقدم الذي عملت عليه “قوى الأمن” وما نقوم به هو خدمة للمجتمع”.