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معلومات عن استشهاد عسكري خلال مداهمة الجيش في التبانة
عدد من الجرحى نتيجة اطلاق نار وقنابل خلال مداهمة للجيش في باب التبانة
سماع اطلاق نار وقنابل خلال مداهمة للجيش في باب التبانة
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معلومات عن استشهاد عسكري خلال مداهمة الجيش في التبانة
معلومات عن استشهاد عسكري خلال مداهمة الجيش في التبانة
فى:
4 فبراير 2018, 23:31
فى:
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معلومات عن استشهاد عسكري خلال مداهمة الجيش في التبانة
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عدد من الجرحى نتيجة اطلاق نار وقنابل خلال مداهمة للجيش في باب التبانة
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