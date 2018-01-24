معركة عفرين في يومها الخامس.. وقصف على كيليس توقع اصابات

“سنواصل إفساد كافة المؤامرات على طول الحدود بدءا من مدينة منبج”، هذا ما أكده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا الى أن العملية العسكرية للسيطرة على عفرين تجري تدريجيا كاشفا عن مقتل سبعة عناصر من الجيشين التركي والسوري الحر مقابل تحييد أكثر من مئتي وستين مسلحا من وحدات حماية الشعب الكردية.

وخلال لقائه برؤساء الأحياء في أنقرة، شدد أردوغان على ضرورة القضاء على الإرهابيين في عفرين لجعل المنطقة مأهولة للعيش، موضحا أن هم بلاده هو تأسيس العدالة في سوريا وضمان عودة أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون لاجىء يعيشون في تركيا إلى أراضيهم وبيوتهم.

ويأتي تصريح أردوغان قبيل الإتصال المنتظر بينه وبين نظيره الأميركي دونالد ترامب لبحث تطورات المعركة والحدود في وقت أوضح نائب رئيس الوزراء التركي أن أنقرة لن تصل الى مواجهة مباشرة مع واشنطن في سوريا مبديا استعدادها لكل أشكال التعاون مع واشنطن وموسكو إذا كان سيصب في جلب السلام للمنطقة.

أما وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو فأشار الى أن نظيره الأميركي ريكس تيليرسون عرض على أنقرة إنشاء خط أمني بعمق 30 كلم داخل الأراضي السورية وهو اقتراح كانت أنقرة قدمته قبل أيام في حين تستعد برلين لاستضافة لقاء بين وزير خارجيتها وأوغلو لمناقشة قضية استخدام دبابات ألمانية من نوع ليوبارد اشترتها أنقرة في العملية العسكرية وهو ما أثار حملة انتقادات داخل ألمانيا.

بدوره نفى الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية أن تقوم واشنطن بقطع المساعدات عن الأكراد في حال توجهوا الى عفرين لمساندة وحدات حماية الشعب الكردية هناك الا أنها ستراجع دعمها لأي فصيل لا يحارب داعش.

في هذا الوقت أفيد عن وقوع إصابات في صفوف المصلين بعد سقوط صاروخين أطلقتهما وحدات حماية الشعب الكردية على مسجد في مدينة كيليس التركية.

ولليوم الخامس على عملية غصن الزيتون واصلت الطائرات الحربية التركية قصف أهداف وحدات حماية الشعب الكردية وتركزت الغارات على منطقة باصفوان جنوب غرب عفرين ونقاط عسكرية شرق المدينة في وقت سيطر الجيش الحر على قرية الحمام.