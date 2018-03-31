معركة انتخابية ساخنة في دائرة زحلة.. إليكم تفاصيلها

غالباً ما ارتبطت دائرة زحلة بالمعارك الانتخابية، ففي كل استحقاق انتخابي تشهد زحلة معركة “كسر عظم” خصوصاً بالنظر للتنوع الطائفي فيها.

في العام 2009، كان عدد الناخبين 158,108، وارتفع في العام 2017 الى 172,555، يتوزعون طائفياً على الشكل التالي:

سنة: 48,867

شيعة: 27,538

دروز: 906

روم كاثوليك: 32,295

موارنة: 27,049

روم أرثوذكس: 16,470

ارمن اورثوذكس: 8,604

ارمن كاثوليك: 1,846

مسيحي مختلف: 8,980

7 نواب يمثلون زحلة في البرلمان، وهم:

روم كاثوليك: 2

ماروني:1

روم أرثوذكس: 1

أرمن أرثوذكس: 1

سني: 1

شيعي: 1

أما اللوائح الانتخابية في هذه الدائرة، فهي:

– لائحة “زحلة للكل”، مدعومة من “التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل”

– لائحة “الكتلة الشعبية” برئاسة مريام سكاف

– لائحة “زحلة قضيتنا”، مدعومة من “القوات” و”الكتائب”

– لائحة “زحلة الخيار والقرار”

– لائحة “كلنا وطني”.

تقرير: شربل عبود