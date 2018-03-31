معركة انتخابية ساخنة في دائرة زحلة.. إليكم تفاصيلها

غالباً ما ارتبطت دائرة زحلة بالمعارك الانتخابية، ففي كل استحقاق انتخابي تشهد زحلة معركة “كسر عظم” خصوصاً بالنظر للتنوع الطائفي فيها.
في العام 2009، كان عدد الناخبين 158,108، وارتفع في العام 2017 الى 172,555، يتوزعون طائفياً على الشكل التالي:
سنة: 48,867
شيعة: 27,538
دروز: 906
روم كاثوليك: 32,295
موارنة: 27,049
روم أرثوذكس: 16,470
ارمن اورثوذكس: 8,604
ارمن كاثوليك: 1,846
مسيحي مختلف: 8,980
7 نواب يمثلون زحلة في البرلمان، وهم:
روم كاثوليك: 2
ماروني:1
روم أرثوذكس: 1
أرمن أرثوذكس: 1
سني: 1
شيعي: 1
أما اللوائح الانتخابية في هذه الدائرة، فهي:
– لائحة “زحلة للكل”، مدعومة من “التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل”
– لائحة “الكتلة الشعبية” برئاسة مريام سكاف
– لائحة “زحلة قضيتنا”، مدعومة من “القوات” و”الكتائب”
– لائحة “زحلة الخيار والقرار”
– لائحة “كلنا وطني”.
تقرير: شربل عبود
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