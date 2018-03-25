معركة البقاع الغربي-راشيا تعيد منافسة 2009 بين 8و14 آذار

تستعد دائرة البقاع الغربي-راشيا لمعركة انتخابية تعيد اجواء انتخابات 2009.

دائرة البقاع الغربي-راشيا هي دائرة البقاع الثانية ويبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها 140853 ناخبا ووصل عدد المقترعين في انتخابات 2009 الى حوالى 123 الف ناخب بنسبة 53 بالمئة ومقدر ان يكون الحاصل الانتخابي في هذه الدائرة حوالى 13 الف صوت اذا كانت النسبة قريبة من المرة الماضية.

وتضم هذه الدائرة ستة مقاعد ل44 مرشحا موزعة طائفيا على 6 مقاعد على الشكل التالي:

مقعدان للسنة

مقعد شيعي

مقعد درزي

مقعد ماروني

مقعد روم ارثوذكس

“تيار المستقبل” الذي سيعلن عن لائحة مكتملة في الايام المقبلة كان اعلن عن مرشحينه عن المقعدين السنيين زياد القادري ومحمد القرعاوي وامين وهبة عن المقعد الشيعي. وفي حين لا تزال المفاوضات جارية حول الاسميين المسيحيين اعلن الحزب “التقدمي الاشتراكي” عن النائب وائل ابو فاعور للمقعد الدرزي.

في المقابل ستكون المنافسة مع لائحة نواتها تحالف “حزب الله” و”حركة امل” مع النائبين السابقين عبد الرحيم مراد وايلي الفرزلي.

وتعيد المنافسة البقاع الغربي الى اجواء عشية انتخابات عام 2009 بين 8 و14 آذار.

تقرير: مهى ضاهر