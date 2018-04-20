معجبة تطلب الزواج من عاصي الحلاني.. وهكذا ردت زوجته

كشف الفنّان عاصي الحلّاني عن أطرف موقف تعرّض له من قبل معجبة.

وقال الحلّاني في حوار عقب انتهاء حلقة البث المباشر لبرنامج “ذا فويس” مع ناردين فرج إنّ أطرف موقف هو أنّ معجبة واصلت متابعته وإرسال رسائل، وكان يردّ عليها بكل أدب.

وتابع قائلاً: “مرّة قامت المعجبة بالاتّصال بزوجته وأعلنت لها عن رغبتها في الزواج منّي، لتقابل زوجتي طلبها بالضحك”، مضيفاً: “سألتها زوجتي طب وأنا شو أعمل وأنا زوجته؟! لتردّ عليها المعجبة بأنّ عليها البقاء في المطبخ وهي ستقوم بالجولات بصحبتي”.

المصدر: نواعم