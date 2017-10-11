معتوق سعيد بالتأهل إلى آسيا

أبدى قائد منتخب ​لبنان​ لكرة القدم ​حسن معتوق​ سعادته بالفوز على كوريا الشمالية بنتيجة 5-0 والتأهل عمليا إلى كأس آسيا 2019 في الامارات، داعيا إلى الاحتفال بهذا الانجاز.

وقال معتوق في حديث تلفزيوني:”النتيجة جاءت كبيرة وكل ذلك لمصلحتنا، علينا أن نستمتع بلحظة التأهل”.

أضاف:”المهم أم نستمر وأن لا نقف عند هذا التأهل، علينا أن نواصل العمل وسنلعب في كأس آسيا مع منتخبات كبيرة”.

تابع قائلا:”لم نشهد أي تسديدة على المرمى اللبناني؟ الفريق قاتل بكل عناصره وهذا أفضل من النتيجة، سيطرنا على مجريات اللقاء وتمكنا من خلق الفرص، نحن ربحنا بنتيجة كبيرة على منتخب جيد، وهذا انجاز”.

ختم بالقول:”حسن معتوق ميسي لبنان؟ أنا أحاول أن أساعد لبنان وأن نفوز (ضاحكا)”.

في هذا الوقت، قال صاحب الهدف الأول هلال الحلوة:”قدمنا لعبة جيدة وقوية، المنتخب ظهر بشكل جيد، النتيجة مهمة جدا ونحن في طريقنا إلى كأس آسيا لأول مرة”.

وهي المرة الأولى في تاريخه التي يصل فيها لبنان إلى نهائيات آسيا عبر التصفيات، علما أنه كان شارك في كأس آسيا 2000 كون لبنان البلد المضيف.