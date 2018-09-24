“معاً لإنقاذ الوطن”: صرخة قوى الانتاج بهدف وقف نزيف المؤسسات الاقتصادية

عشية اللقاء الجامع الذي تعقده قوى الانتاج تحت شعار “معاً لانقــاذ الوطـن”، يتمثل المشاركون بالتحرك بالهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة وهو ليس اللقاء الاول الذي يقام بهدف انقاذ الاقتصاد، لكن القيمين عليه يشددون على ان الوضع هذه المرة لا يطاق وبات غير مقبول، رافضينً التأخير بتاليف الحكومة.

الامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر وفي حديثه للمستقبل يتساءل عن المقصود من الكلام الذي يشاع والتهويل حيال الوضع الاقتصادي.

وحسب صقير، فإنّ الصرخة التي ستطلق في الساعات المقبلة تشكل صرخة وطن لوقف النزيف الحاصل من كل الاتجاهات وفي كل القطاعات وذلك حتى الوصول الى تشكيل مجموعة ضاغطة كبيرة من القوى الحية لتغيير الأداء السياسي والاسراع بتأليف حكومة تنقذ البلاد وتنهض بالاقتصاد وتقدم حلولاً للمشاكل الاجتماعية.

تقرير باسل الخطيب