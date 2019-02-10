معارك طاحنة وتقدم لقوات سوريا الديموقراطية في آخر معاقل داعش

تحتدم المعارك في بلدة الباغوز، شرق نهر الفرات، بين قوات سورية الديمقراطية وما تبقى من عناصر تنظيم “داعش في الجيب الاخير للتنظيم في المنطقة.

قوات سوريا الديموقراطية وبغطاء جوي من قوات التحالف حققت تقدما كبيرا في المنطقة التي لم يتبق للتنظيم فيها سوى 4 كم فقط، وقرابة الـ600 عنصر من الأجانب.

وقالت قسد أن العملية اطلقت بعد 10 أيام من إجلاء أكثر من 20 ألف مدني ما تبقى من المدنيين من مخاطر الحرب.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان شريطا مصورا يرصد اعتقال قوات سوريا الديمقراطية لأفراد من تنظيم داعش هم يرتدون ملابس مدنية، بعد أن اندسوا بين المدنيين في محاولة للهروب.

وفي التطورات السورية يشهد الشهر الحالي ثلاثة اجتماعات بأجندات مختلفة لبحث مستقبل سوريا من سوتشي إلى وارسو وبروكسل، ثلاثة اجتماعات حول سوريا قد تختلف في أجندتها للحل السوري، فمدينة سوتشي تحتن في الرابع عشر من الجاري قمة ثلاثية بين الحلفاء الذين تجمعهم مصالح مشتركة على الساحة السورية، بين روؤساء تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وإيران حسن روحاني، ستناقش قضايا عدة منها تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وانسحاب القوات الأمريكية من شرق الفرات، والوضع في إدلب، وإمكانية الحفاظ على الاتفاق التركي- الروسي، الموقع في أيلول الماضي، والذي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح ومحاربة من تصفهم موسكو بالتنظيمات الإرهابية.

وتزامنًا مع قمة الزعماء الثلاثة يجتمع ممثلو نحو 79 دولة وأربع منظمات دولية في مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي ينعقد برعاية أمريكية في وارسو في 14 من الشهر الحالي، وسيركز المؤتمر على تصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، فضلا عن التدخل في سوريا وإقامة قواعد عسكرية لها.

أما القمة الاخيرة، فستكون قمة عربية – أوروبية تجمع بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، المقررة في 24 و25 من شباط الحالي، في مصر، والتي من المتوقع أن تبحث القمة عددًا من القضايا الإقليمية على رأسها الوضع في سوريا.