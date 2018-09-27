مطرجي من دار الفتوى: نأمل من كل القوى السياسية التأكيد على سياسة النأي بالنفس

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس هيئة الدفاع عن حقوق بيروت المحامي صائب مطرجي الذي قال بعد اللقاء: بحثنا مع سماحته في الأوضاع العامة في البلد وأبدينا له تقديرنا للجهود التي قام ويقوم بها لوحدة الصف الإسلامي خاصة واللبناني عامة، ونقلنا له معاناة أهل بيروت على الصعيد المعيشي والاجتماعي واكد لنا سماحته ان دار الفتوى هي دار اللبنانيين جميعا وتتعاون مع كافة المرجعيات الدينية التي هي على موعد غدا في قمة روحية إسلامية مسيحية لتحصين وحدة اللبنانيين والتفافهم حول قياداتهم الموحدة لدعم القضية الفلسطينية وخاصة التأكيد على ان الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشريف.

وأضاف مطرجي: نأمل من كل القوى السياسية التأكيد على سياسة النأي بالنفس عن المشاكل والحرائق المحيطة ببلدنا وهذه مسؤولية وطنية وأمانة في أعناق الجميع.