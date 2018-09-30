مطار دبي ينفي شائعات الحوثي: نعمل بشكل طبيعي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أن حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي ولا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي.

وقال متحدث باسم المطار “بالنظر إلى تقارير أوردتها مصادر مشكوك فيها هذا الصباح، فإن بوسع مطارات دبي تأكيد أن مطار دبي الدولي يعمل بشكل طبيعي دون أي تعطيل”.

وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لميليشيات الحوثي، قالت إن طائرة مسيرة من طراز صماد-3 شنت هجوماً على المطار، دون إيراد أي صور أو أدلة.

وقد قام مسؤولون إماراتيون الشهر الماضي، بنفي تقارير لوسائل إعلام تابعة للميليشيات الحوثية أفادت بأن طائرة مسيرة للجماعة استهدفت مطار دبي.